أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021: ارتفع 1.17 جنيه

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، ارتفاع طفيف بقيمة 1.17 جنيه مع بداية التعاملات الصباحية في أسواق المال.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 930.47 جنيه بزيادة قدرها 1.17 جنيه، مقارنة بأسعار أمس عندما سجل نحو 929.30 جنيه للجرام، في حين سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 814.19 جنيه، مقارنة بنحو 813.16 جنيه أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 697.87 جنيه اليوم مقارنة بنحو 696.99 جنيه أمس، أما سعر الجنيه الذهب سجل نحو 6513 جنيه.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء، بينما تحاول الفضة الانتعاش، بعد أن خسرت ما يزيد عن 8% في الجلسة السابقة مما شجع المستثمرين على شرائها، على الرغم من أن موجة صعود قادتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بدا أنها فقدت قوة الدفع، بحسب وكالة رويترز.

مساندة رسمية للذهب

كان نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، قال إن الذهب يفقد مكانته في ظل الركود وارتفاع الدولار عالميا.

وأضاف نجيب، في تصريحات سابقة، لـ«الوطن»، أن خام الذهب ارتفع عالميا عدة مرات خلال الأشهر الماضية، ما أدى لارتفاع الأسعار محليا، منوها إلى أن المستهلك أصبح يعاني من انخفاض الدخل مما ترتب عليه تراجع الادخار في الذهب ماليا بمساندة الحكومة لتجار الذهب من في ظل حالة الركود الحاد والارتفاعات المتوالية للأسعار، نظرا لأهمية الصناعة التي تتميز بكثافة العمالة .