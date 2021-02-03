ضبط شخصين بحوزتهما 90 طربة حشيش بالإسكندرية

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، وبحوزتهما 90 طربة حشيش.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط تشكيل عصابي مكون من شخصين يقيمان بمحافظة أسيوط، وتخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما 90 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.