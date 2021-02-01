وزير الرياضة يكرم الفائزين بالانتخابات الإلكترونية لـ«برلمان شباب مصر»

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعضاء برلمان شباب مصر الفائزين في الانتخابات الإلكترونية الأولى، التي أطلقتها الوزارة 2021/2020 تحت شعار«كن قياديا.. كن مؤثرا».

الوزير: سعيد بنجاح أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية

وأعرب صبحي، عن سعادته بنجاح أولى نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية «نموذج محاكاة مجلس النواب» الذي شارك فيه العديد من الشاب والفتيات من أعضاء برلمان شباب مصر من محافظات «البحرالأحمر، البحيرة، الجيزة، القاهرة، بورسعيد، المنوفية».

وأكد وزير الشباب، علي حرص القيادة السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دمج الشباب واستغلال طاقاتهم الإبداعية المختلفة، الذي يأتي جزء منها في إشراكهم في نماذج الحياة السياسية المختلفة، التي تتم عن طريق خطوات علمية ملموسة.

وأضاف أن اللقاء الحواري الذي يعقده مع أعضاء برلمان شباب مصر في نسخته الأولى، لن تكون الأخيرة، حيث يعمل دائما على التواصل مع الشباب ومعرفة آرائهم وأفكارهم المختلفة حول ما يحيط بهم، والعمل على تذليل مختلف العقبات والصعوبات ومساعدتهم للنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائما لوضع الشباب على الطريق الصحيح وتكون داعمة لهم.

وفي ختام الحوار، قام الدكتور أشرف صبحي بتكريم الفائزين في الانتخابات.

جدير بالذكر أن انتخابات «برلمان شباب مصر»، أجريت في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة، حيث إن عدد مقاعد الفردي 270 مقعدا بينما مقاعد القائمة 298 مقعدا، فضلا عن تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة، بمراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط.

ويتكون الفصل التشريعي من دورين انعقاد، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

كما أن اللجنة العليا لانتخابات، حرصت خلال إجراء مرحلتي الانتخابات، الأولى والثانية، على تصميم الرموز الانتخابية بشكل ذي طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين «الفردي أو القائمة»، كما تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي 568 مقعدا.