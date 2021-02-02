«مشيوا زيرو إصابات».. وزير الرياضة يوضح كيف أمّنت مصر فرق مونديال اليد

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الاتحاد الدولي لكرة اليد كان يفكر في تأجيل مونديال اليد بسبب جائحة كورونا، على أن تُلغى هذه الدورة وتُجرى الدورة المقبلة في موعدها 2024، «بس قولنا كده هتعدي من مصر، رفضنا وقولنا لا إحنا موجودين»، وتم العمل مع اللجان الطبية على نظرية «الفقاعة» وهي قائمة على «الوفود اللي تخرج من الطائرة لحد ما ترجع تركبها تاني محدش يلمسها طول الفترة».

تأمين البطولة كان على أعلى مستوى أمني وصحي

وأضاف «صبحي»، خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على شاشة «الحياة»، أنه تم عمل مؤتمر صحفي كبير في هيئة الاستعلامات كونها الهيئة المنوط بها مخاطبة العالم، وحضر سفراء الـ 31 دولة المشاركة في المونديال، كما أن التأمين على أعلى مستوى أمني وصحي، « كل فريق لما جه ركب اتوبيس، وعملنا لسائق الأتوبيس مكان محدد في الفندق عشان الاختلاط».

كانت هناك شبه مستشفيات في الملاعب والفنادق وأماكن التدريب

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه كان يتم أخذ مسحة من اللاعبين من داخل الأتوبيسات، والتعامل بمنتهى الاحترافية والتدقيق في كل شيء، «كان فيه شبه مستشفى في الفنادق، شهبة مستشفى في الملاعب اللي اقيمت عليها المباراة، شبه مستشفى في ملاعب التدريب، القوات المسلحة أيضًا عملت دور بارز في تعقيم الملاعب، كل يوم قبل وبعد المباراة يتم تعقيم الملعب».

كل الفرق المشاركة في المونديال غادرت بـ«زيرو إصابات»

وأوضح أن وزارة الصحة والسكان أجرت العديد من المسحات لكل الفرق المشاركة بشكل دوري، «لما الناس كلها مشيت زيرو إصابات بكورونا ده في حد ذاته نجاح كبير جدًا للدولة المصرية، ولما الحالات اللي جات فيها كورونا، يعني جاية متصابة من الخارج، كنا مستعدين لهذا الأمر، وعملنا لها فندق مخصوص، واتعالجوا في مصر، سواء إداريين أو لاعبين أو صحفيين».