وزيرة الصحة عن مونديال اليد: مفيش إصابات كورونا بين البعثات.. 100% سلبي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التنظيم الهائل لمونديال العالم لكرة اليد أشادت به كل الفرق التي أتت لمصر، وكذلك أشادت به كل دول العالم ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، موضحة أنه لم تُرصد أي حالات إصابة لأي فرد من أفراد البعثات التي أتت لمصر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» طوال فترة إقامتهم.

قدوم 26 من بين 2000 شخص مصابين بفيروس كورونا في دولهم

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يٌعرض على شاشة «MBC مصر»، أنه عندما وصلت الفرق والبعثات لمصر تم إجراء مسحة لهم، وأظهر وجود 26 إصابة بالفيروس من 2000 شخص، «ده فور دخولهم في المطار مع القدوم، يعني الإصابة ليست من مصر».

لم نرصد أي حالة إصابة بكورونا بين البعثات حتى مغادرتهم

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم عزل هؤلاء المصابين في فندق، « منهم 19 واحد اتعالجوا وسافروا بلدهم، والباقي تحت العلاج وحالتهم بسيطة وقربوا يرجعوا بلادهم»، لكن لم تُرصد أي حالة إصابة لأي أفراد أي منتخب أو البعثات التي جاءت لمصر بفيروس كورونا طوال البطولة وحتى مغادرتهم البلاد، وكذلك العاملين في الفنادق وعددهم 1500 شخص، وكذلك الفرق الطبية المصاحبة وعددهم 1000.

النظام الصحي المصري قادر على التحكم في وباء كورونا

وتابعت: « الحمد لله 100% سلبي»، وهذا يؤكد قدرة النظام الصحي في مصر على التحكم في الوباء، وعلى عزل الفرق بشكل جيد دون أن نؤثر على حريتهم في التنقل والحركة، «ببارك لمصر كلها والرئيس ومعالي وزير الشباب والرياضة، مصر أدت مثل كبير جدًا للعالم في الإرادة السياسية اللي تصنع أحداث ضخمة، ديما كنت بقول لزملائي مفيش حاجة في مصر دلوقتي تتعمل وسط، بنعمل حاجات بشكل علمي وعالمي وبشكل دولي وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات للرياضة المصرية والدولية».