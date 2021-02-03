«ماذا تعرف عن مصر؟».. اختبارات مشوقة للأطفال بموقع «النيويورك تايمز»

«ماذا تعرف عن مصر» عنوان أطلقته صحيفة «النيويورك تايمز» الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اختبارات معروضة بطريقة مشوقة لتعريف أطفال العالم بمصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها العريقة وموقعها الجغرافي ومدنها الجميلة وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وثقافة وعادات وتقاليد شعبها البشوش.

وتصحب هذه الاختبارات الأطفال في رحلة تثقيفية داخل مصر عن طريق طرح عددًا من الأسئلة وتلقي الإجابات المصحوبة بصور ومعلومات تشرح المدينة التي تم اختيارها وما بها من معالم سياحية وأثرية وطبيعية بالاضافة إلى أماكن الترفيه بها.

ومن جهته، أشار ماجد أبو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنَّ إطلاق صحيفة «النيويورك تايمز» لهذا الاختبار عبر موقعها الإلكتروني يعد دعاية لمصر، كما أنَّه سيسهم في الترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية من خلال خلق الشغف لدى الأطفال والكبار لزيارة هذه الأماكن والتعرف على الحضارة المصرية العريقة وعلى شعب مصر.