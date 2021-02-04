حظك اليوم الخميس 4-02-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يجد محبو الأبراج متعة خاصة في معرفة حظك اليومي من أبراج الفلك، ومعرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تحسّن من طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحرك بحذر وأن تحترس من الغش، وتجنب الخلافات مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وأن تعتني بصحتك وتتبع نظاما صحيا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

احترس جدا إذا كنت مطالبا بحسم قضية معلقة أو البت في موضوع ما ولا تعلن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تبدو مستعدا للعمل بحماس وتتفاهم جيدا مع من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والوقت مناسب لإظهار مشاعرك وفرص الإعجاب والتواصل كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة خبرات سابقة وقد تزداد الضغوط، ومن المهم أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، كن لبقا فالنقد السلبي يفسد علاقتك بالأحباب أو بأشخاص من العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات وتجمعك بالكثيرين لقاءات مثمرة وتستمع جيدا للآخر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقتك بالأحباب وبالأخوة، واليوم مناسب للإصلاح في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلاده 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وعليك أن تحدد أولوياتك وأن تبدي انضباطا في أعمالك ونفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

لديك مبادئ تريد فرضها على من حولك، فقط ينصحك الفلك بأن تكون لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك كل الأدوات للتأثير في الآخرين، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الفلك يمدك اليوم بالسحر والتوهج وتعرف كيف تجذب الجنس الآخر بإطلالة أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية نيكي ميناج، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يساعدك على التعبير عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس والمشتري في برجك ويخفف ذلك من الضغوط الملقاة على عاتقك ويمنحك ذلك إصرارا من أجل إيجاد حلول لمشاكل عالقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ وتجد نفسك محاطا بالداعمين والمخلصين من كل جانب.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد حسام ميدو، ويوافق تاريخ ميلاده 23 فبراير.