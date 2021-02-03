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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 3-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الأربعاء 03 فبراير 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

مولود برج  الجدي سريع الانفعال، كما أنه عنيد ولا يقبل تغيير وجهة نظره بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق مما يجعلك غير مستقر مزاجيا وعليك اليوم أن تقاوم ذلك وحاول أن ترتب أفكارك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

معاكسة القمر لبرجك قد تصيبك بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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