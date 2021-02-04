حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

الحماس الشديد وقوة الشخصية أبرز ما يميز مواليد برج الحمل عن غيرهم، كما يتصف بإخلاصه الشديد للأصدقاء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يتنافر اليوم مع أورانوس في منزلي المال وعليك بالتخطيط جيدا لمستقبلك واليوم غير مناسب للمغامرات المالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تحسّن من طاقتك العاطفية وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.