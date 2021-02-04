منها الاتصال هاتفيا.. 3 طرق للاستعلام عن وحدتك بالإسكان الاجتماعي

خلال هذه الفترة، ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى طرحت بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين 1»، إعلان أسماء الفائزين بالوحدات السكنية؛ إذ انتهى الحجز وتقديم البيانات على الموقع الإلكترونىي لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وتستغرق عمليتى الفرز والاستعلام مدة زمنية لا تقل عن شهر، عقب غلق باب الحجز، وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين بالوحدات السكنية ضمن الطرح.

ويرغب عدد من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، ضمن التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في متابعة حالة أوراقهم المقدمة للحجز، كي يسترجعوا الأوراق والبيانات المرفقة على الموقع الإلكتروني للصندوق، عقب سحب كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز.

لذلك أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقارى، 3 طرق للاستعلام، تسهيلا على العملاء المتقدمين لحجز وحدة سكنية، في عملية البحث والمتابعة الدورية لأوراق الحجز.

وتتمثل طرق الاستعلام عن طلب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، في 3 طرق، وفقا لما نشره الصندوق على الصفحة الرسمية له بالموقع الإلكتروني، أولهم الاستعلام إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

ثانيا: الاستعلام هاتفيا عن طريق أرقام الخط الساخن، وهي «1188 أو 5777» من أي تليفون أرضي، و«090071117» من أي خط أرضي، وتعمل تلك الخدمة من 9 صباحا حتى 9 مساء.

ثالثا: الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي يمكن إرسال جميع الاستفسارات عليها، ومن ثم الإجابة عليها.

وشهد الصندوق خلال الفترة الماضية، بروتوكولات تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، منها: مشروعات «سكن مصر، جنة»، وغيرها من المشروعات السكنية.

ويتم تخصيص الوحدات أحيانا إلكترونيا «أون لاين»، عن طريق قرعة عشوائية، وتخصص الوحدات وفقا لنظام الأولوية المنصوص عليها داخل كراسة الشروط.