تبدأ من 245 ألف جنيه.. مواصفات «بروتون إكسورا» فيست ليفت الجديدة

منذ أيام أعلن عن توافر النسخة الجديد «فيست ليفت»، موديل العام 2020 من طراز «بروتون إكسورا»، داخل السوق المحلي، التي جاءت بفئتين، بدأ سعر الأولى منها بـ245 ألف جنيه، والأخرى بـ270 ألف جنيه.

وخلال السطور التالية رصد لأهم مواصفات وتجهيزات السيارات الجديدة ذات السبع مقاعد العائلية، التي تنتمي لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV».

تأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من طراز CVT مكون من 6 سرعات.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى سرعة الـ100 كم/ ساعة، خلال 12.9 ثانية؛ وتستهلك متوسط 7.8 لتر لقطع مسافة الـ100 كم.

تتوافر السيارة مجهزة بعدة سائل للأمان من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق abs، وتوزيع إلكتروني للفرامل ebd، وحساسات خلفية، أنظمة ضد السرقة، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، جنوط رياضية قياس 16 بوصة».

جدير بالذكر أنه تم مد فترة الضمان على طراز «بروتون ساجا»، موديل العام الجاري 2021، إلى 5 سنوات، أو 150 ألف/ كم أيهما أقرب، بدلا من 3 سنوات أو 100 ألف/ كم؛ وتتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن/متر، وتستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

تأتي بأسعار تبدأ للفئة الأولى «M- Standard» بسعر 166.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «A/T- Standard» بـ188.9 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T Premium» بـ202.9 ألف جنيه؛ وتتوافر بعدة وسائل للأمان منها ( 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA).