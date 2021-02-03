إنقاذ مسنة «قعيدة» من استغلالها في أعمال تسول ونقلها لدار رعاية ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا أعدته وحدة شؤون المرأة بالمحافظة، بالإجراءات التي نفذت بخصوص سيدة مُسنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي كان كلف المحافظ الوحدة بدراسة حالتها، على خلفية ما جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمن الإشارة إلى وجود شبهة استغلالها في أعمال تسول بسبب إعاقتها.

وتضمن التقرير، الذي عرضته شيماء كرم رئيس الوحدة، أنه تنفيذا لتكليف محافظ بني سويف لوحدة شؤون المرأة، بالتنسيق مع مديرية التضامن والجهات المعنية بدراسة حالة السيدة، والوقوف على تفاصيل أبعاد الواقعة، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لها، توجهت الوحدة، برفقة فريق التدخل السريع التابع للتضامن، لمكان تواجد المواطنة بالقرب من مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف العاصمة، ومن خلال بحث الحالة والاستعلام، تبين أن المواطنة قعيدة، تعاني من إعاقة حركية وملازمة لكرسي متحرك، ويجري استغلال وضعها الصحي وإعاقتها في أعمال تسول.

وبناء عليه جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة البندر، ضد أحد الأشخاص على صلة قرابة بها، بعد ثبوت واقعة استغلال إعاقتها ووضعها الصحي، وإجبارها على أعمال تسول من خلال استعطاف المارة، وبعد عرض محضر الواقعة على النيابة، تقرر إيداع السيدة بإحدى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.

وأضافت رئيسة الوحدة، أنها أشرفت على إجراءات إيداع السيدة بالدار، وفي حضور فريق التدخل السريع، حيث جرى نقلها بسيارة تابعة لمديرية التضامن قبل تسكينها، وجرى توفير غرفة لها، بعد أن قام المشرفون على الدار بعمل ما يلزم من أعمال النظافة الشخصية، وتوفير ملابس جديدة لها، مع التوجيه بفحصها طبيا، لتوفير الرعاية الصحية لها.