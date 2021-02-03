مصادر: مريض متلازمة داون جار صاحب قناة «أحمد ونهى» واستغله بالأفلام

كشفت مصادر أمنية، أن مريض «متلازمة داون» الذي ظهر في فيديوهات «أحمد ونهى» الخادشة للحياء، جار المتهم «نادر. أ» المقبوض عليه على ذمة تحقيقات النيابة العامة، بتهمة بث مقاطع خادشة للحياء، واستغله المتهم في أفلامه القصيرة، لتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المريض لا يعي ما قدمه من محتوى خادش للحياء، مؤكدة استغلال المتهم لأحداث لم يبلغوا السن القانونية، وأظهارهم في بعض المشاهد.

وقال صبري زهران، صديق «نادر» صاحب قناة «أحمد ونهى»، اعترضنا على تقديم هذه النوعية من الفيديوهات، بعدما طلب منا مساعدته في قناته الجديدة، التي أطلق عليها اسم «أفلام قصيرة»، واعترضنا على ظهور «عبيد. ص. ا» مريض «متلازمة داون» في مقاطعه المصورة، وهو جار لـ«نادر»، استغله بعد انصراف أصدقائه عنه.

وفجر صبري زهران، المدير السابق لقناة «زموط»، التي استغلها «نادر. أ. ع» لبث محتوى فيديوهات «أحمد ونهى»، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن فريق عمل القناة، أعلن انسحابة منها منذ أسبوع، لافتا إلى أن القناة كان اسمها «زموط للكوميديا»، وكانت تحقق مشاهدات كثيرة جدا.

وأكد «زهران» خلال حديثه مع «الوطن»، أن القناة تجاوزت مكاسب مئات الدولارات، وكانت توزع على فريق العمل بالتساوي، مشيرا إلى أن «نادر»، كان يقدم شخصية «الحاج زموط»، وحققت ناجحا وحظيت بالعديد من المتابعين، متابعا «وما أن أعلن عن عزمه تقديم محتوى خليع خارج على الأعراف والعادات والتقاليد، إلا وأعلنا انسحابنا من القناة وأعلنا ذلك على صفحاتنا».

وأضاف، «قرر نادر إنشاء قناة أخرى، وأطلق عليها اسم (أفلام قصيرة)، وقدم من خلالها شخصية (أحمد ونهى)، وهو ما أثار غضب أهالي حوش عيسى».