الإمارات الأولى عربيا في شراء الذهب بـ 24 طنا ومصر على القائمة

أظهر تقرير لمجلس الذهب العالمي، تصدر الإمارات العربية المتحدة للدول العربية في شراء الذهب عام 2020، وذلك بشراءها 23.9 طن من المعدن النفيس خلال العام الماضي، لترتفع احتياطياتها من الذهب في شهر يناير الماضي إلى 46.4 طن.

وأوضح التقرير الذي كشف عن التغييرات التي حصلت في احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بالسنوات الماضية، أن الإمارات تحتل المرتبة الـ50 عالميا باحتياطيات الذهب، التي تشكل 2.7% من إجمالي احتياطياتها الدولية.

قطر الثانية

وأظهر التقرير أن قطر اشترت 14.5 طن من الذهب بالعام الماضي، ووصل احتياطي الذهب لديها الشهر الماضي إلى 56.7 طن.

وشكلت احتياطيات الذهب لدى قطر 7.9% من إجمالي الاحتياطيات، التي تضم نقدا أجنبيا وشهادات إيداع وأوراق مالية.

مصر وتونس في القائمة

ووفقا لنفس التقرير، الذي نشرته روسيا اليوم، لم تكن الإمارات وقطر الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين اشترتا ذهبا خلال العالم الماضي، إذ أظهرت البيانات أن مصر اشترت ذهبا بواقع 0.7 طن، وتونس بواقع 0.1 طن.

وفيما يتعلق بترتيب الدول العربية، من حيث احتياطيات الذهب، تتصدر السعودية الدول العربية بهذا المؤشر، حيث تمتلك 323.1 طن، ويشكل احتياطي الذهب 3.9% من إجمالي احتياطيات المملكة.

السعودية الـ 18 عالميا في الاحتياطات

وتحتل السعودية المرتبة الـ18 عالميا باحتياطي المعدن الأصفر، حيث تتقدم على دول مثل أستراليا وبلجيكا.

وأشار التقرير إلى أن عام 2020 شهد إقبالا عالميا كبيرا على شراء المعدن الأصفر النفيس، بصفته ملاذا آمنا في أوقات الأزمات.

وسبق وأعلن عدد من رجال الأعمال البارزين، بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن تحويل جزء كبير من ثرواتهم إلى ذهب، لنفس السبب.

احتياطات مصر

وكان الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولي السابق، قد صرح مؤخرا بأن احتياطات مصر من الذهب، بلغت 79.5 طن، وأشار إلى أن مصر ترتيبها في احتياطي الذهب ما بين 100 دولة على مستوى العالم رقم 40 عالميًا والسادسة عربيًا.