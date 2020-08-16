أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بتركيا.. وأزمة في نقص عملات المعدن النفيس

تشهد الأسواق التركية ارتفاعًا مستمرًا في أسعار الذهب بسبب أزمة الركود الاقتصادي الذي تشهده تركيا، وأصبح الذهب خلال تلك الأزمة هو العملة التي يبحث عنها جميع المواطنين من أجل الحفاظ على أموالهم من انهيار قيمتها خاصة بعد إنخفاض الليرة وتقلبها الجنوني أمام الدولار، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال موقع "سوزجو" التركي، إن سعر الجرام الذهب وصل، اليوم، إلى 459.82 ليرة، كما بلغ سعر ربع الجنيه الذهب 767.80 ليرة.

وبدأت محلات الذهب تعاني نقصًا حادًا في الربع والنصف جنيه الذهب، بسبب إقبال المواطنين على شراء وتخزين تلك العملات الذهبية خوفًا من ضياع قيمة الأموال بعد التقلبات التي تشهدها الليرة التركية أمام الدولار.