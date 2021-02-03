رئيس جامعة الفيوم يعلن مشاركة 1156 من الطلاب في محو الأمية

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بأنّ عدد المشاركين من طلاب جامعة الفيوم في مشروع «محو الأمية وتعليم الكبار»، شهد طفرة كبيرة مقارنةً بالأعوام الماضية، لافتًا إلى أنّ عدد المشاركين هذا العام تعدى أكثر من 1156 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وكشف رئيس الجامعة، أنّ تدريب كل الطلاب المشاركين في المشروع، وذلك من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل على آليات وطرق محو الأمية والتواصل الفعّال مع الطلاب الدارسين.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أنه قد تم تفعيل الاعتماد على عددٍ من وسائل التواصل الإلكتروني لتسهيل إجراءات التعاقد مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الفيوم، موضحًا أنّه تم إنشاء دليل كامل للمشروع على موقع الجامعة يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات والمزايا العلمية والعملية للطلاب المشاركين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي (محور محو الأمية) في جامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، وبحضور كل من الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور آمال ربيع المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمع محور محو الأمية، ورجب فاروق إمبابي مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم.

في سياق متصل، أشارت الدكتورة آمال ربيع المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمع محور محو الأمية إلى موافقة الجهات المعنية في ديوان عام محافظة الفيوم على تجهيز الفصول الدراسية في كافة المراكز والقرى التي تنطلق فيها المبادرة لإنشاء فصول محو الأمية على أن لا يزيد عدد الدارسين في الفصل الواحد عن 5 دارسين تحقيقًا للإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بفيروس كورونا.