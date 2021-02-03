القبض على 4 متهمين باغتصاب سكرتيرة في فيصل: «كانت بايتة عند محاسب سوري»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، من القبض على 4 متهمين احتجزوا سكرتيرة واغتصبوها تحت التهديد، في منطقة فيصل.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبدالتواب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من سكرتيرة في شركة مقاولات، ومحاسب بذات الشركة يحمل الجنسية السورية، أفادا فيه بأنه خلال تواجد السكرتيرة مع المحاسب في شقته يوم 20 يناير الماضي، بمنقطة فيصل، صعد إليهما شخصان مجهولان، وأشهرا سلاحا أبيض، وهددا المحاسب به، ثم تناوبا اغتصاب السكرتيرة واستوليا منهما على 10 آلاف جنيه.

وأضافت السكرتيرة المجني عليها، خلال مناقشتها بمعرفة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، أن أحد المتهمين اصطحبها إلى شقته الواقعة بعقار مقابل للعقار الذي كانت فيه، واستدعى صديقين له، ثم تناوبوا اغتصابها، وبعدما فرغوا من فعلتهم، اصطحبها أحدهم إلى شارع الملك فيصل، لمساعدتها على استقلال وسيلة مواصلات للتوجه إلى منزلها، وأكدت المجني عليها، أنها لم تبلغ عن الواقعة منذ حدوثها بسبب شعورها بالإعياء.

وبدأ المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، في إجراء تحريات سرية ودقيقة، حيث أثبتت صحة الواقعة، وتمكن من تحديد مكان الشقة، وانطلقت قوة يقودها الرائد أيمن السكوري معاون أول المباحث، واستهدفت الشقة وتمكنت من القبض على المتهمين الـ4، وبحوزة أحدهم فرد خرطوش غير مستخدم، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لسابقة مشاهدتهم حضور المجني عليها إلى شقة السوري، والمبيت عنده، فقرروا ارتكاب الواقعة.