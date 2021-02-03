بعد التخفيضات الجديدة.. أسعار رحلات «أوبر وكريم»

دخلت أسعار رحلات شركة كريم للنقل التشاركي حيز التنفيذ بعد التخفيضات الجديدة التي أجرتها الشركة على الرحلات في القاهرة والإسكندرية بنسب 10% و6% على الترتيب، في مسعى من جانب الشركة لتوسيع قاعدة العملاء وضم عملاء جدد.

وأكدت الشركة أنه أصبح بإمكان عملاء الشركة الاستمتاع بفئة النقل GO بسعر أقل 10% في القاهرة و6% في الإسكندرية.

ولم تلجأ شركة أوبر للنقل الذكي لتخفيضات مماثلة، غير أنها لجأت قبل أسابيع لرفع هامش ربحها من الرحلات لـ30% بدلاً من 20%، وقال سائقون في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسعار الرحلات كما هي بالنسبة للركاب، فيما يتعلق بتعريفة النقل والانتظار.

«الوطن» تستعرض تعريفة نقل وانتظار كل من الشركتين داخل المدن والمحافظات، خاصةً بعد الأسعار الجديدة لـ«كريم» حتى يتسنى للعملاء الحاليين أو الجدد المقارنة بين كل منهما:

تعريفة النقل والانتظار لشركة كريم:

بمقتضى الخفض الجديد، أصبح سعر التعريفة الجديد في القاهرة 7.25 جنيهات لفتح العداد، و2.7 جنيه لكل كيلو متر، و40 قرشا سعر دقيقة الانتظار، و12 جنيها حد أدنى للرحلة الواحدة، وفي الإسكندرية بواقع 7 جنيهات لفتح العداد، و2.5 جنيه لكل كيلو متر، و36 قرشا سعر دقيقة الانتظار، و12 جنيهًا كحد أدنى للرحلة الواحدة.

تعريفة النقل والانتظار لشركة أوبر:

فتح العداد داخل القاهرة الكبرى 7 جنيهات ويبلغ سعر الكيلو متر 2.30 جنيه وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا، أما محافظة الإسكندرية فيبلغ سعر بداية الرحلة 6.50 جنيه وسعر الكيلو متر 2.30 جنيه وسعر دقيقة الانتظار عند 30 قرشًا، أما تعريفة الشركة داخل المدن الأخرى، فتبدأ من 6 جنيهات للرحلة، وسعر الكيلو متر 2.10 جنيه، وسعر دقيقة الانتظار 30 قرشًا.

ورغم الاندماج الحالي بين الشركتين، إلا أن كل منهما لا تزال تتمتع بخصوصية الشعار والتطبيق، وتسعى «أوبر وكريم» لتوسيع قاعدة العملاء في ظل الجائحة الحالية، والتي أثرت سلباً على طلبات نقل الركاب.