تخفيضات في تذاكر الطيران تصل لـ70% حتى نهاية 2021

كشفت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة ستستمر في طرح تخفيضات على أسعار تذاكرها ورحلاتها الدولية والداخلية حتى نهاية العام الجاري، وذلك لزيادة نسب التشغيل عبر خطوط الشركة، فضلا عن المساهمة في تنشيط حركة السياحة الداخلية والدولية إلى كل المدن المصرية.

وأضافت المصادر لـ «الوطن»، أنه منذ بداية عام 2021، طرحت الشركة العديد من التخفيضات على أسعار التذاكر الخاصة بالسفر على رحلاتها سواء الدولية أو الداخلية، مشيرة إلى أن بعض التخفيضات على تذاكر الشركة وصل لنحو 70% من أسعار تذاكر الطيران قبل جائحة كورونا.

وأشارت المصادر إلى أن العروض السعرية والتخفيضات التي قدمتها الشركة شملت طرح تخفيض 20% على جميع رحلات الشركة الدولية من وإلى مصر، بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة اليد، وذلك خلال الفترة من يوم 13 يناير الجاري وحتي يوم 31 من الشهر ذاته.

وأوضحت المصادر أن مصر للطيران قدمت عروضا سعرية وتخفيضات في أسعار تذاكر الطيران ضمن مبادرة «شتي في مصر»، وذلك لتشجيع حركة السياحة الداخلية وإعطاء فرصة للمصريين للسفر إلي المدن السياحية «الأقصر - أسوان - شرم الشيخ - الغردقة - مرسي علم»، وبأسعار مخفضة للغاية تبدأ من 1500 جنيه وحتى 2000 جنيه شاملة الرسوم والضرائب ذهاب وعودة، وذلك خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير المقبل.

وتابعت المصادر، أن الشركة طرحت تخفيضا 20% على جميع درجات السفر على رحلاتها من القاهرة إلى الدوحة، ويسري هذا التخفيض عند شراء التذاكر حتى 10 فبراير المقبل، على أن يكون السفر حتى يوم 27 مارس 2021.

وأشارت المصادر إلى أن مصر للطيران طرحت تخفيضات جديدة على رحلاتها إلى العديد دول العالم، حيث طرحت الشركة تخفيض 20% على التذاكر الصادرة على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية من القاهرة إلى نيويورك وواشنطن.

كما طرحت تخفيض 25% من القاهرة إلى الخرطوم على الدرجة السياحية.

وكذلك طرحت الشركة تخفيض 40% على الرحلات من القاهرة إلى أثينا على الدرجات السياحية ورجال الأعمال، وكذلك 40% من القاهرة إلى اسطنبول على الدرجة السياحية.