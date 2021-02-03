مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم قطار بسيارة نقل بأسيوط

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينما أصيب شخصين آخرين، فى حادث أصطدام قطار بسيارة نقل عند مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم قطار بسياره نقل، ووقوع وفيات ومصاب عند مزلقان قرية فزارة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين تصادم قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط، بسيارة نصف نقل رقم «1279 ه ف ج» محمل ونش.

أسفر الحادث عن وفاة كل من (أبوبكر أحمد حسين فاضل 45 سنة موظف بالسكة الحديد- أيمن حسن عبدالحميد 45 سنة سائق القطار- محمد أحمد بخيت عثمان 45 سنة) وإصابة "محمد سلطان محمود مقيم بديروط مصاب بسحجات وكدمات وعاطف رسمي جاد مقيم بمدينة اسيوط مصاب بسحجات وكدمات"

جرى نقل المصابين والجثث لمستشفى القوصية المركزي، جار تحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.