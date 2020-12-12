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مصرع سائق وإصابة عامل في حادث تصادم قطار بسيارة في مزلقان بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
11:22 ص | السبت 12 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب عامل مزلقان سكة حديد، اليوم، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بعد أن اصطدم قطار بسيارة "نزح مياه الصرف الصحي"، في أثناء عبورها المزلقان.

وأكد الأهالي أن المزلقان كان مفتوحا، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد وقوع حادث تصادم بمزلقان الخوي بالمحاميد في مركز إدفو شمال المحافظة، نتيجة اصطدام قطار بسيارة مخصصة لنزح مياه الصرف الصحي، في أثناء عبورها المزلقان في نفس توقيت مرور القطار.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة "مصطفى. أ"، 33 سنة، مقيم بقرية العوينية التابعة لمركز إدفو، ونقلت الجثة لمشرحة إدفو، تحت تصرف النيابة، وإصابة عامل المزلقان، ونقل إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر الشرطي اللازم، وإخطار النيابة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

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