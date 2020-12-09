30 دقيقة رعب وشهامة.. شهود عيان يروون لحظات تصادم قطار المنصورة

صوت هائل تسبب في رعب سكان منطقة ميت حدر بالمنصورة سرعان ما اكتشفوا أن مصدره محطة قطارات المنصورة الرئيسية. هرعوا إليها فوجدوا اصطداما قويا لقطار بالحاجز الخرساني.

رصدت "الوطن" مشاهد الرعب والشهامة بين أهالي المنطقة والمواطنين داخل المحطة؛ والذين أصيبوا بالفزع جراء الاصطدام والذي تسبب في دوي صوت يشبه الانفجار.

"الناس وقعت من القطر من شدة الاصطداك" يحكي خالد إبراهيم، أحد شهود العيان، تفاصيل اللحظات الأولى، "نزلت على القضبان وبدأت في حمل المصابين، كانوا يصرخون وبهم إصابات مختلفة، نظرت على مقاعد العربة الأخيرة فوجدتها قد التصقت ببعضها وتحتها بعض المصابين".

وأضاف إبراهيم لـ"الوطن": "لم أعُد المصابين لكنهم كانوا كثيرين"، موضحا أنه كان هناك حالة من التدافع بسبب رغبة المسافرين في اللحاق بالقطار في نفس الوقت الذي كان يرجع فيه إلى الخلف فوقع الحادث وأصيب من لم يتمكن من الركوب بحالة من الذهول من شدة الاصطدام.

وأكد محمد زكي، أحد شهود العيان، أنه من شدة التصادم ارتدت العربة الأخيرة لأكثر من مترين للخلف، وهو ما تسبب في الكثير من الإصابات علاوة على إصابة من كانوا داخل القطار بعد الاصطدام بالكراسي الحديدية، وهذه اللحظات المرعبة استمرت نحو 30 دقيقة.

وبشهامة أولاد البلد، قال عامل بأحد المطاعم بالمنطقة إننا اعتقدنا أن انفجارا كبيرا وقع بالمحطة فقد كان الصوت عال جدا؛ إلا أنه عندما وجدنا أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف تتوجه للمحطة وخروج مصابين عرفنا أن حادث تصادم وقع بالمحطة، موضحا أن عددا من المارة ساعدوا المصابين للوصول إلى سيارات الإسعاف.

وفي سياق متصل زار الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، مصابي حادث قطار "المنصورة - المطرية" بالمستشفى الدولي بالمنصورة وكلف وكيل وزارة التضامن بصرف الإعانات والمساعدات العاجلة ووكيل وزارة الصحة لمتابعة حالتهم الصحية وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، خلال الزيارة، أن إجمالي عدد المصابين 22 مصابا تم خروج 18 منهم بعد إجراء الإسعافات لهم والاطمئنان بأن حالتهم طبيعية ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقي العلاج بالمستشفى وحتى تماثلهم للشفاء، وأنه لا توجد أي حالات وفاة بالحادث.

كان قطار قادم بتجاه محطة قطار المنصورة، قد اصطدم بالحواجز الحديدية المثبته بالرصيف الامر الذي تسبب في وقوع دوي انفجار ووقوع عدة إصابات.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير شرطة النقل والمواصلات، بوقوع حادث اصطدام بمحطة قطار المنصورة، نتج عنه صوت ضخم.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارات الأسعاف الي مكان الحادث.

وتبين أنه أثناء دخول القطار المتجه إلى مدينة المطرية لتحميل الركاب على الرصيف عاد بسرعة شديدة بتجاة الحاجز الحديد مما تسبب في ارتطامه وسماع دوي صوت ضخم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.