إصابة 12 شخصا في تصادم قطار بمحطة المنصورة

أصيب 12 شخصا فى حادث تصادم عربة قطار بمحطة قطارات المنصورة، اليوم، بالحاجز الخرساني، أثناء دخوله للمحطة، وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن مستشفى المنصورة الدولي استقبل 12 مصابا جراء حادث اصطدام قطار بمحطة قطارات المنصورة بالحاجز الخرساني لرصيف الركاب.

وأضاف "مكي" أن هيئة الإسعاف دفعت بـ ٩ سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين لمستشفي المنصورة الدولي، وأوضح أنّ الإصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات، نافيا وجود حالات وفاة .

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير شرطة النقل والمواصلات، بوقوع حادث اصطدام بمحطة قطار المنصورة، انتقلت قوات الحماية المدنية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين أنه أثناء دخول القطار المتجه إلى مدينة المطرية لتحميل الركاب علي الرصيف عاد بسرعة شديدة باتجاه الحاجز الخرساني، ما تسبب في ارتطام عربة به، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.