طبيب يحذر: «التبغ المسخن» يسبب السرطان واضطراب في الشعب الهوائية

«التبغ المسخن»، طرحته إحدى الشركات العالمية في السوق المصرية، قبل أيام، طرحاً خاصاً لكبار التجار، بعد تكثيف الشركة تحركاتها من أجل الإسراع في الطرح، بعد إعلانها في ديسمبر الماضي أنها ستطرح المنتج خلال الربع الأول من 2021، إلا أن تلك الشركة تصور على أن المنتج ليس له أضرار مثل التبغ العادي، وهو ما نفاه الأطباء المتخصصون في الصدر والحساسية، محذرين من أنه تنبعث منه روائح مسرطنة والربو الشعبي، إلا أنه أقل بعض الشيء من التبغ العادي.

يشار إلى أن التبغ المسخن عبارة عن جهاز يعمل على تسخين التبغ إلى 350 درجة مئوية لكي ينبعث منها البخار المختلط بالنيكوتين أقل من 600 درجة مئوية كما يحدث في السجائر التقليدية، باستخدام نظم تسخين يعمل بالبطاريات.

الفرق بين التبغ المسخن والعادي

وقال الدكتور محمد صدقي، أستاذ الصدر والحساسية بطب جامعة الأزهر، إن التبغ المسخن له أضرار عدة مثل التبغ العادي، إلا أنه أقل من التبغ العادي، مؤكدا أن من يريد الضرر أقل عليه أن يكف عن شرب السجائر فورا، متابعا: الفرق بينهم أمر تجاري بحت وتحايل.

وأضاف أن التدخين عموما يتسبب في إحداث اضطراب في الشعب الهوائية، كما يعمل على إيقاف عمل الأهداب المبطنة للشعب الهوائية والتي تقوم بطرد الأجسام الغريبة داخل الرئة عن طريق الحركة المستمرة 20 ألف مرة في الثانية، والتي تهدأ حركتها بسبب حرقها بالهواء الساخن أو تعرضها للنيكوتين وقتا طويلا.

وأكد أن التبغ المسخن تنبعث منه روائح مسرطنة والمواد التي ترش كمبيد للحشرات، لافتا إلى أنها تتحول إلى 3 أو 4 بنزو بيرين مسرطن، بالإضافة إلى أن حرق هواء ساخن في الغشاء المخاطي داخل الشعب الهوائية يؤدي لحدوث تليف يصل بالمدخن إلى الإصابة بالربو الشعبي.