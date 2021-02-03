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محمود مسلم

ضبط 36 ألف لتر مواد بترولية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالإسكندرية 

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الوطن
07:55 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
مواد بترولية

مواد بترولية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات الزيوت المعدنية، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) بمزاولة نشاط غير مشروع بتخزين كميات كبيرة من الإضافات البترولية «زيوت خام» منتهية تاريخ الصلاحية، بقصد استخدامها في تحسين خواص الزيوت المعدنية الخاصة بزيوت محركات السيارات ما يسبب ضرراً جسيماً في محركات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور،  و(180) برميلا من الإضافات البترولية بإجمالى 36000 لتر منتهية تاريخ الصلاحية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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