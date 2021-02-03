إزالة الأعمال المخالفة بنادي التطبيقيين على كورنيش الإسكندرية

أزالت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال مخالفة بنادي التطبيقيين بناحية شاطىء سابا باشا بنطاق حي شرق، مشددا على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، بالتصدي لأية محاولات بناء مخالف في المهد، وإزالتها فورا، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.

ووجه المحافظ، رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التى تقع على مساحة 450 متر داخل النادي والتى تم رصدها حتى الإنتهاء تماما من الإزالة، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد محافظ الإسكندرية؛ على مسئولي نادي التطبيقيين بتسديد 25% من اجمالي قيمة المديونية المستحقة علي النادي للمحافظة خلال 15 يوم وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي، مشيرا إلى أن النادي لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام 1978 مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى 62 مليون جنية، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة و حقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة و استغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.

يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اول امس ازالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطيء سابا باشا، وكذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التى قامت بها المحافظة منذ 4 أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.

يأتي هذا فى إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.