إزالة الأعمال المخالفة بنادي التطبيقيين على كورنيش الإسكندرية
كتب:
كيرلس مجدي
07:55 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
إزالة نادي التطبيقيين
أزالت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، أعمال مخالفة بنادي التطبيقيين بناحية شاطىء سابا باشا بنطاق حي شرق، مشددا على وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة، بالتصدي لأية محاولات بناء مخالف في المهد، وإزالتها فورا، تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وذلك بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق.
ووجه المحافظ، رئيس حي شرق بمتابعة تنفيذ الإزالة للمخالفات التى تقع على مساحة 450 متر داخل النادي والتى تم رصدها حتى الإنتهاء تماما من الإزالة، مع الاستمرار في متابعة ورصد أي مخالفة لأي نادي أو منشأة أخرى على الكورنيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشدد محافظ الإسكندرية؛ على مسئولي نادي التطبيقيين بتسديد 25% من اجمالي قيمة المديونية المستحقة علي النادي للمحافظة خلال 15 يوم وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد النادي، مشيرا إلى أن النادي لم يقم بتسديد حقوق المحافظة منذ عام 1978 مما أدى إلى تراكم المديونية عليه ليصل إجمالي المبلغ إلى 62 مليون جنية، مؤكدا على ضرورة تسديد كافة حقوق الدولة و حقوق المواطن السكندري لتعظيم موارد الدولة و استغلالها فيما يخدم أهالي الإسكندرية ويحقق الصالح العام.
يأتي ذلك عقب تنفيذ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة اول امس ازالة أعمال إنشاءات مباني بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية داخل نادي المهندسين الكائن بشاطيء سابا باشا، وكذلك عقب حملة الإزالة المكبرة التى قامت بها المحافظة منذ 4 أيام لإزالة كافيتيريا تاڤرنا بمنطقة سبورتنج، بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.
يأتي هذا فى إطار وعد المحافظ لأهالي الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدي المواطنين.