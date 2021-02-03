متحدث الإسكان: 200 ألف عامل يمارسون مهامهم في العاصمة الإدارية

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أوضح أثناء زياراته للعاصمة الإدارية أن الانتقال إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام الحالي وهذا قرار دون رجعة بعد تأجيل الانتقال في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

تفقد المسؤولين للمرحلة الأولى في العاصمة الإدارية

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن زيارة رئيس الوزراء اليوم والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات: والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان؛ اليوم للعاصمة استهدفت زيارة للمرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة وهي 40 ألف فدان، وشملت زيارة الحي الحكومي وتفقد لكل المشروعات في العاصمة وتم الاجتماع في مبنى مجلس الوزراء في العاصمة.

وواصل: «نجري تجربة تشغيلية للمباني منذ 6 أشهر من أجل الاستعداد للانتقال في العاصمة الإدارية في ظل بنية تحتية قوية وأكد رئيس الوزراء على تهيئة الطرق التي سيمر عليها الموظفين أثناء ذهابهم إلى العاصمة الإدارية».

الانتهاء من بناء 12 برجا من أبراج مركز الأعمال

وتابع متحدث الإسكان: «رئيس الوزراء زار الحي الخامس في العاصمة الإدارية المشابه لحي جاردن سيتي كم؛ا تم الانتهاء من كل تشطيبات الحي السادس، وزار مدبولي المنطقة المركزية للأعمال التي تشمل البرج الأيقوني الذي تم الانتهاء من بناء 170 مترا منه والذي سيتعدى طوله الـ300 متر كما تم الانتهاء من بناء 12 برجا من إجمالي 20 برجا».

200 ألف عامل في العاصمة

واستطرد: «يوجد نحو 200 ألف عامل يعمل في العاصمة الإدارية بحسب الإحصاءات الرسمية وجميعهم ملتزمين بالعمل من خلال الالتزام بأداء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وتقسيم العمل على شيفتات متغيرة منعا للتزاحم».

فتح النهر الأخضر للزيارة في منتصف العام الجاري

وذكر متحدث الإسكان، أن مصر تستهدف بناء الحدائق المركزية أو النهر الأخضر في العاصمة الإدارية وتشمل المرحلة الأولى من المشروع ألف فدان وزارهم رئيس الوزراء والمسؤولين معه اليوم؛ وستستقبل الحدائق الزوار بداية من منتصف العام الجاري وستكون متنفسا طبيعيا للمواطنين وتشمل نوادي ودور ثقافة ودور تعليمية.