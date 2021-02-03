مدبولي يتابع نسب تنفيذ مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية (صور)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنَّ العرض الذي استمتع إليه رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة أوضح نسب التنفيذ الخاصة بالمباني داخل الحي الحكومي، وما يتضمن ذلك من نسب تنفيذ تتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، كشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، والطرق، والأمطار، والري.

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وشدد «سعد»، في بيان صحفي للحكومة اليوم، أنَّه تمت الإشارة إلى البرنامج الزمني المقرر للانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بتلك المبانى، كما تناول العرض الموقف التنفيذي لحي المال والأعمال.

ولفت العرض إلى الموقف التنفيذى للأعمال المدنية ومدّ الشبكات وكابلات الفايبر للمباني الحكومية، وما يتعلق بالربط الخارجي، وكذا الربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد، والتجهيزات الخاصة بمركز البيانات التبادلي.

وتطرق العرض إلى الموقف التنفيذي الخاص بإعداد وتجهيز مختلف التطبيقات المشتركة، والتخصصية، التي سيتمّ العمل عليها من قبل الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وكذا ما يتعلق برقمنة الوثائق وأرشفة المستندات لمختلف الجهات المنتقلة.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أرجاء الحي الحكومي، متابعاً ما تم ّتنفيذه من تشطيبات خارجية لعدد من مباني الوزارات داخل الحي الحكومي.