الأسئلة توضع قبل 5 ثوانٍ من بدئه.. شكل امتحانات الثانوية العامة

بعد الجدل خلال الفترة الماضية حول إذا كانت امتحانات الثانوية العامة ستتضمن أسئلة مقالية أم لا، يخرج المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ويكشف حقيقة الأمر بأن جميع الامتحانات لمختلف السنوات الدراسية ستتضمن أسئلة مقالية، عدا امتحانات الثانوية العامة نظرا لأنها إلكترونية.

«الوطن» تستعرض في نقاط شكل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي:

1- وضع الأسئلة بشكل إلكتروني قبل بداية الامتحان بمدة 5 ثوانٍ من أجل القضاء على الغش الإلكتروني، وبما يضمن أنه لا أحد يعرف أسئلة الامتحان.

2 - تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني أيضا، دون أي تدخل بشري من جانب المعلمين او المصححين، وهو ما يضمن العدالة بين جميع الطلاب.

3 - للامتحان الواحد أكثر من نموذج من أجل محاربة الغش، ويضع الكومبيوتر جميع النماذج في نفس مستوى الصعوبة.

4 - في النموذج الواحد 30 سؤالا.

5 - يتغير ترتيب الأسئلة بين طالب وآخر في نفس النموذج الواحد وبشكل إلكتروني أيضا.

6 - للطالب أكثر من فرصة للامتحان، في يونيو وأغسطس، على أن يحصل الطالب على المجموع الأكبر بين الاثنين.

7 - إلغاء فرصة التظلمات بعد ظهور نتيجة الامتحانات، والتي كانت موجودة على مدار السنوات الدراسية الماضية.

8 - يؤدي الطالب الامتحان بالكامل إلكترونيا من داخل لجان الامتحانات بالمدارس.

9 - أسئلة الامتحان تقيس تحصيل الطالب للفهم وليس قدرته على الحفظ.

10 - يؤدي الطالب الامتحان بنظام الكتاب المفتوح «open book»، أي يمكنه اصطحاب الكتاب أثناء الامتحان.

11 - يتم وضع الأسئلة من خلال بنوك الأسئلة.

12 - لن يتضمن الامتحان أسئلة مقالية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أكدت عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها في 19 من شهر يونيو، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة جميع أفراد منظومة الامتحانات.