السيطرة على حريق في محل منظفات بالإسماعيلية 

تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، من السيطرة على حريق شب في محل لبيع مواد المنظفات مساء اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد باشتعال النيران في محل لبيع المنظفات في شارع المدارس.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، تمكنت من السيطرة على الحريق دون انتقاله للمحال المجاورة، فيما يستكمل رجال الإطفاء أعمال الفحص، لبيان سبب اشتعال النيران.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش إلى مكان البلاغ، فيما أكدت المصادر وشهود العيان، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، إلا أن المحل اشتعل بالكامل.

وكان تعرض شخصان لإصابات بالغة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، حيث نقلا إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من المقدم حازم حسام رئيس مباحث التل الكبير، يفيد إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي فيات 124 حمراء اللون على طريق المرور الجديد.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى التل الكبير المركزي، فيما أشارت مصادر طبية إلى أنه تم نقل إحدى الحالات إلى مستشفى جامعة قناة السويس وإجراء جراحات الطوارئ للحالة الأخرى داخل المستشفى.