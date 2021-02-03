نشأت الديهي: التجربة المصرية في التنمية يجب تدريسها في الأمم المتحدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الكونغو، فيليكس تشيسيكيدي، ورئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري أشادوا بالتجربة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم وأمس، وطلبوا نقل هذه التجربة لبلادهم، موضحًا أن ما جرى في مصر خلال السنوات الست الماضية لا يمكن أن يتصوره عقل.

مصر نفذت مشروعات تكلفت 4 تريليونات جنيه

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن المشروعات التي تم تنفيذها في مصر تبلغ تكلفتها أكثر من 4 تريليونات جنيه، ولم يكن يتوقع أحد أن تمتد يد العمل والبناء لتطوير الريف المصري، موضحًا أن التجربة المصرية يجب أن تُدرس بالأمم المتحدة للدولة التي ترغب في تحقيق التنمية.

دبلوماسية إنشاء الطرق هي النداء الأول للمستثمرين

وأشار الإعلامي، إلى أن دبلوماسية إنشاء الطرق هي النداء الأول للمستثمرين، ومصر بها أفضل شبكة طرق في إفريقيا، وحققت طفرة نوعية غير مسبوقة في جميع المجالات، مشيدًا في الوقت ذاته بتفقد الرئيس السيسي اليوم عدد من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها، حيث قال «هذه هي المرة الثانية أو الثالثة التي يتفقد فيها الرئيس المركبات وتطويرها ويتابع ما تم وضعه من خطط».

« مصر تُصنع» ليس لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقط

وعقب على صورة الرئيس أمام المدرعات المصنعة مصريًا: «دي صناعة مصرية، صورة مشرفة، وخلف الزيارة أشياء أخرى مخططة، وما يحدث من تطوير يؤكد عودة مصر للتصنيع والابتكار، وأن يكون قرارها من دماغها»، موضحًا أن مبادرة «مصر تُصنع» ليس لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة فقط، وإنما مبدأ الرئيس الاعتماد على التصنيع المحلي، هذه الزيارة تمثل عرض من مصر للمركبات للدول الشقيقة للتصدير لهم.