نشأت الديهي: استقواء الإخوان بإدارة جو بايدن «غباء سياسي»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حالة من حالات الاستقواء بالخارج جرت في المنطقة بمجرد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحكم، فالإخوان ظنوا أن وصول الديمقراطيين في أمريكا، للحكم، فرصة للتحرك من جديد، لذا يريدون قطار الفوضى يعاود المسير مرة أخرى على القضبان، موضحًا أن من يفكر في عودة الفوضى والحشد مرة أخرى لديه غباء سياسي محدق.

مصر اليوم تختلف كليا وفكريا وجذريا عن عام 2011

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، على شاشة «TeN»، أن مصر اليوم، تختلف كليًا وفكريًا وجذريًا عن مصر 2011، كما أن شراذم الإخوان والمتبقي منهم يختلفون عن الإخوان عام 2011، الذين قدموا أنفسهم للشعب على أنهم الأيادي النقية الطاهرة وأن الإسلام هو الحل، وكان هذا يخيل على الناس.

جو بايدن كان أحد الرافضين بقوة لتنحي مبارك

وتابع: «بعد تجربتهم في عام حكمهم الأسود تأكدوا أنهم شر محض تام خام، جو بايدن كان نائب باراك أوباما، وكان أحد الرافضين بقوة لتنحي مبارك، وبقول للي بيستقوي بالخارج من الإخوان، لو عندكم ذرة كرامة أو ذرة وطنية شوفوا اللي بيحصل في مصر هتتكسفوا».

السيسي وضع خطة شاملة لإعادة الحيوية لقطاع البترول من جديد

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع خطة شاملة لإعادة الحيوية لقطاع البترول من جديد، لاستغلال موارد مصر بشكل اقتصادي، وجرت إعادة تشغيل محطات الإسالة التي كانت متوقفة، والتي تزيد نسبة الغاز المسال في مصر بنسبة 4.5 مليون طن سنويًا، وترفع قدرة مصر لـ12 مليون طن من الغاز سنويًا، مشيرًا إلى أن نسبة الغاز في مصر تمثل 1% من الغاز المسال في العالم خلال 2019.

وأشار إلى أن مصر تمثل عتبة أوروبا وفقًا لوكالة «بلومبرج»، وأنها تخطط لتصبح موردا رئيسيا للقارة للغاز