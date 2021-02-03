14 إجراء جديدا من الجامعات ضد كورونا استعدادا لامتحانات التيرم الأول

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الترم الأول بالكليات، بعد تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، من خلال الكشف عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2020-2021، والمزمع عقدها بعد 20 فبراير الجاري، وذلك وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

وشدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، على ضرورة تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد على عقد الامتحانات في الجامعات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار بإلغاء الامتحانات بسبب تفشي وباء كورونا.

واتخذت الجامعات عدد من الإجراءات الجديدة لتنفيذها أثناء عقد امتحانات التيرم الأول، وهي كالتالي:

1- تطبيق الامتحانات وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

2- التشديد على تطبيق قرار ارتداء الكمامة الطبية لأي شخص يرغب في الدخول الجامعة.

3- تخصيص لجان خاصة للطلاب المشتبه بهم ولديهم أعراض كورونا ويرفضون حضور الامتحانات، وتكون مجهزة بأحدث المواصفات والامكانيات الطبية وتحت إشراف الفرق الطبية.

4- تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب واماكنهم باللجان وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف بين كل طالب وطالب.

5- الكشف الحراري لكل شخص قبل الدخول إلي الجامعات لتأدية الامتحانات.

6- التطهير الدوري قبل وبعد عقد لجان الامتحانات.

7- تخصيص صناديق زجاجية تحفظ فيها أوراق الإجابات بعد انتهاء الامتحانات وتحفظ بها الامتحانات لمدة 48 ساعة.

8- التشديد على أعضاء هيئة التدريس مراعاة المدة الزمنية المقررات الدراسية ومراعاة ظروف أزمة وباء كورونا.

9- الاتجاه نحو التوسع من الاختبارات الإلكترونية في صورة البابل شيت.

10- التوسع في طرق التصحيح أوراق الإجابات من نمطية إلى الكترونية.

11- تقليل عدد المصححين لأوراق إجابات الامتحانات في كل غرفة للنصف.

12- تخصيص غرفة عزل الطواري حال اكتشاف أي حالات مفاجئة.

13- تخصيص غرفة إسعاف لكل منطقة لجان.

14- توزيع كمامة لكل طالب في أول يوم للامتحانات.