«مشروعات النواب» توصي بتفعيل قانون عربات الطعام المتنقلة وتخصيص أماكن لها

ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك في دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.

خريطة المشروعات الصغيرة

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة في ظل عدم وجود مشكلة في التمويل.

وبخصوص عربات الطعام المتنقلة، أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أهمية دعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مضيفا أن قانون عربات الطعام، من القوانين المهمة التي تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة، وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه.

تنمية المشروعات

وأشار إلى أن اللجنة توصي المحافظين بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء في تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

وأوصت اللجنة بأن تحدد أماكن للعربات المتنقلة في المدن، خاصة أن القرى فيها أماكن وإتاحة لوجود هذه العربات عكس المدن.

وقال رئيس اللجنة: «لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تفتح هذا الملف من أجل الوصول لرؤية واضحة لدعم الشباب من خلال مشروعات عربات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل لهم، والتمس العذر للمحافظين نظرا للأحمال الكبيرة على عاتقهم، واللجنة تعلن أنه إيماء للرؤية الجديدة ومبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة، وتوجيه القيادة السياسية بتطوير القرى، لابد أن نواكب هذه الرؤية، وأن نبدأ بخصوص عربات الطعام المتنقلة وتحديد أماكن لها، بأن يتم البدء بهذا النموذج المتمثل في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كنواه للتطبيق على باقي المحافظات، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، ولابد أن نعمل جميعا في منظومة وتكون لنا رؤية، وسنذهب للمحافظات للتأكد من التطبيق، وسيكون للجنة لقاءات أخرى مع هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، ولن نقبل إلا بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع».