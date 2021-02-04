لطلاب المرحلة الثانوية.. 5 مصادر للمراجعة قبل امتحانات نصف العام

امتحانات منتصف العام الدراسي أصبحت حديث الساعة لجميع أولياء الأمور بمختلف المراحل والسنوات الدراسية، ينتظرون تحديد موعدها والجداول وتفاصيلها كافة، ويأتي من ضمن هؤلاء طلاب الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية، الذين ينتظرون تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه نصائح من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى جميع الطلاب بمختلف السنوات الدراسية، يطلب منهم الاستعداد جيدا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال المذاكرة والمراجعة عبر المصادر والمنصات التعليمية، التي أتاحتها الوزارة لجميع الطلاب.

ومع اقتراب نهاية إجازة نصف العام الدراسي في 20 فبراير الجاري، بالإضافة إلى موعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الامتحانات في 14 من الشهر الجاري، بدأ الطلاب في البحث عن مصادر ومنصات التعلم المخصصة لهم من أجل المذاكرة والمراجعة قبل بداية الامتحانات.

المنصات والمصادر المتاحة

«الوطن» تستعرض أبرز المصادر والمنصات التعليمية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الصفي الأول والثاني من مرحلة الثانوية العامة.

1 - تعتبر الوسيلة التعليمية الأساسية للطلاب مرحلة الثانوية العامة، هي إدارة التعلم، من بنك المعرفة المصري، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط هنا.

2 - تعتبر أيضا القناة التعليمية «مدرستنا 2» هي الوسيلة التعليمية الأساسية الثانية مع منصة إدارة التعلم.

3 - الوسيلة الثالثة المذاكرة هي منصة البث المباشر، ويمكن للطالب الدخول إليها عن طريق الضغط هنا.

4 - الوسيلة الرابعة أمام الطلاب في المذاكرة هي منصة إدمودو، ويمكن دخولها من خلال الضغط هنا.

5 - الوسيلة الأخيرة كما حددتها الوزارة هي منصة حصص مصر، ويدخل إليها الطالب من خلال الضغط هنا.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كافة المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني، وامتحانات نصف العام في 14 من الشهر الجاري.