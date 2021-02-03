التعليم تخطط لأولمبياد قومي وأفريقي على غرار World Skills Competition

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّها تسعى ضمن خطتها خلال الـ5 سنوات المقبلة، لتنظيم الأولمبياد القومي والأفريقي في المجالات المختلفة، كالعلوم والآداب والفنون والرياضة، وذلك على غرار المسابقات العالمية للمهارات World Skills Competition.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، خلال تقرير لها، أنّ الأولمبياد يُشارك فيه الطلاب المصريين بمختلف المدارس على مستوى المراحل التعليمية بمحافظات الجمهورية، إضافة إلى الطلاب الوافدين من الدول العربية الأفريقية.

يُشارك في الأولمبياد الطلاب المقيدين بالمدارس المصرية في الخارج

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه يُشارك أيضًا في الأولمبياد الطلاب المصريين المقيدين بالمدارس المصرية في الخارج، والبعثات التعليمية في دول السودان والصومال، عن طريق التنسيق مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّها تخطط أيضًا ضمن خطتها المستقبلية للخمس السنوات المقبلة، إلى زيادة أعداد المدارس المتخصصة في التعليم الفني، بشكل يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها الفترة الحالية، كما تسعى لإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بمعدل 10 مدارس كل عام.

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّها تعمل خلال خطتها في الفترة المقبلة على مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، مع التوسع في توزيع الأجهزة التالية للطلاب بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى طلاب الصف الثالث الاعدادي، وهي «محمول، وتابلت، ولاب توب».

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدّم عدة نصائح للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وأبرزها الاستعداد بشكل جيد بالمذاكرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر إعلان جميع تفاصيلها يوم 14 من فبراير الحالي، إضافة إلى التفاصيل الكاملة لشكل الدراسة خلال التيرم الثاني.