«القومي للبحوث»: نعمل على إنتاج لقاحين لمواجهة كورونا

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري بالمركز القومي للبحوث، إنه يجري العمل في اتجاهات متعددة، لإنتاج لقاح مصري ضد فيروس كورونا، وتم إنجاز أول ملف علمي للقاح فيروسي، يصنع في مصر، حيث أن المركز بدأ مبكرا في العمل على إنتاج لقاح كورونا.

أولى درجات فحص اللقاح لضمان أمانه ومدى تحفيزه للجهاز المناعي

وأضاف «علي»، خلال مداخلة له عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن أولى درجات فحص اللقاح، هي لضمان أمانه ومدى تحفيزه للجهاز المناعي في إنتاج الأجسام المضاده الخاصة ضد الفيروس، وهو أهم اختبارين تجريهم حاليا هيئة الدواء المصري.

مصر تمتلك حاليا نوعين من اللقاح بتقنيتين مختلفتين

وأوضح أن مصر تمتلك حاليا نوعين من اللقاح بتقنيتين مختلفتين، أحداهما لفيروس ميت يدخل في مراحل التنقية والعزل قبل قتله، وثانيا عبر إضافة لقاح يخص كورونا لأخر يخص أنفلونزا H1N1، وهو نفس السلالة الخاصة بفيروس كورونا، وبالتالي سيوفر نوعين من الحماية على المواطن ممن يأخذ ذلك اللقاح، ويسعي المركز حاليا في الحصول على الموافقات الخاصة بهيئة الدواء لإنتاج لقاح كورونا.

وأكد أن هناك لقاح بالمراحل النهائية له وسيدخل ضمن الاختبارات السرية، وأخر اقترب في الانتهاء منه في الاختبارات على الحيوانات، وسيتم إنتاج ملف له ويدخل ضمن الاختبارات السريرية: «النتائج الخاصة باللقاح الأول ممتازه، ودرجة الأمان بتاعته عالية جدا ومسببش أي أثار جانبية وحس الجهاز المناعي على إنتاج الأجسام المناعية المضادة للفيروس بنسبة عالية ولمدة مناسبة، وهو الأقرب للقاح ساينوفارم».

وأشار إلى أن أول مكسب ستجنيه مصر من ذلك هو قدرتها التكنولوجية على تصنيع اللقاح المصري، وكذا تخصيص خط إنتاج في مصنع يخص اللقاحات الفيروسية البشرية، حيث أن فيروس كورونا ليس أخر وباء سيعاني منه العالم: «نجحنا في تلك التجربة هو نجاح كبير لمصر».