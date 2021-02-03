جدل بشأن فعالية لقاح أسترازينيكا لكبار السن.. وبريطانيا: صالح للجميع

أثارت بعض الدول الجدل حول لقاح أسترازينيكا، وفعاليته بالنسبة لكبار السن، وأعلنت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، أن العقار غير موصى به لمن يتجاوزون 65 عاما، فيما أعلنت بريطانيا أن العقار صالح لجميع الأعمار.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح «أوكسفورد- أسترازينيكا» يصلح لجميع الأعمار.

وأكد هانكوك: «لدينا درجة عالية من الثقة في أن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار»، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأشار هانكوك إلى أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من فيروس كورونا المستجد من دخول البلاد، بالإضافة إلى العمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريبا.

وكانت الهيئة العليا للصحة في فرنسا، أوصت، صباح اليوم، بعدم استخدام لقاح فيروس كورونا مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وذلك بسبب نقص البيانات المتاحة حاليا حول فعاليته لكبار السن.

وأوضح دومينيك لو جولوديك رئيسة الهيئة العليا للصحة في فرنسا، أنه يوجد نقص في المعلومات فيما يخص فعالية هذا اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، منوها إلى أن هذه المعلومات ستتوفر خلال الأسابيع القادمة وأن الدولة في انتظار هذا الأمر.

وأوصت الهيئة باستعماله للمرضى الذين يبلغ عمرهم أقل من 65 عاما، وفقا لراديو فرنسا الدولي اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية، أن لقاح «أكسفورد- أسترازينيكا» آمن للاستخدام ويوفر استجابة مناعية جيدة ولكن لا توجد حتى الآن بيانات حول مدى فعالية اللقاح في الحماية لكبار السن.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن اللقاح الذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية غير فعال بالنسبة لمن هم أكبر من 65 عام ،كما طالبت ألمانيا بعدم إعطاء اللقاح لمن تزيد أعمارهم عن هذه الفئة العمرية.