محافظو القاهرة الكبرى يتوافقون على تحديد أماكن «عربات الطعام المتنقلة»

أكد محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية، أهمية قانون عربات الطعام المتنقلة، ودعمه للشباب، وتوفير فرص عمل لهم، والحد من البطالة، وإدخال موارد جديدة للوحدات المحلية، وتوافقوا على أهمية تحديد أماكن تخصص لهذه العربات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، لمناقشة كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك في دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار.

يوفر فرص عمل وموارد للمحليات

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أهمية وجود خريطة استثمارية للدولة كلها متمثلة تحت مظلة هيئة الاستثمار، وتوزع طبقا لاحتياجات وطبيعة كل مكان، كما أشار إلى أهمية مشروعات عربات الطعام المتنقلة فى دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وقال محافظ القاهرة: إن الشباب يحتاج الكثير لكن لازم ننظم له آلية التعاون، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يقدم دعم كبير للشباب في المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويستفيد منها صغار المستثمرين، لافتا إلى أن محافظة القاهرة في حاجة لتوسيع المناطق الصناعية خارجها، متابعا: بعض الأنشطة لها تأثير سلبي خطير على البيئة، خاصة في ظل الحرائق، ولا بد من نقل الورش والمصانع خارج القاهرة، حتى لا تؤثر على الشكل الحضاري.

عربات الطعام المتنقلة

بدوره قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن مشروعات عربات الطعام المتنقلة مهمة وتساهم في تخفيض البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الإيرادات.

وتابع المحافظ: لم نبدأ المشروع في المحافظة، ولكن لدينا أماكن نجهزنها لتخصيصها لعربات الطعام المتنقلة، فلدينا مشروع الممشى ننقل فيه كل العربات المتنقلة، لأنها متسببة في ازدحام شديد، كما نهتم باستغلال الأصول غير المستغلة، وتوفير مشروعات لتوظيف الشباب، وبدأنا التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ولدينا محور بنها شبر الحر خلق مساحة 15 ألف متر ستقام عليها مشروعات أسواق وغيرها، توفر لفرص استثمارية مهمة.

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: لتلبية طموحات القطاع الأكبر من المواطنين وهم الشباب، لازم يكون عندنا خريطة استثمارية واضحة ومحددة، لها مظلة، هيئة الاستثمار أو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ويكون لدينا رؤية واضحة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رصد مبالغ بمليارات الجنيهات لصالح مشروعات الشباب، وحقق فوائد عديدة من توفير فرص عمل والحد من البطالة وغيرها.

وتابع المحافظ: بالنسبة لموضوع عربات الطعام المتنقلة، ليس لدينا أماكن انتظار للعربيات، مسببة لنا إرهاق كبير، وقولنا بدلا من عربات طعام متنقلة تكون لها أماكن ثابتة ومحددة تتوافر فيها البنية التحتية، وسننفذ هذا المشروع قريبا في محافظة الجيزة.