عاجل.. أول صورة للأم المتهمة بقتل ابنها في حلوان بعد مشاهدتها مع عشيقها

تنشر «الوطن»، أول صورة للأم المتهمة بقتل ابنها، بالاشتراك مع عشيقها في حلوان، بسبب رؤيته لهما أثناء إقامة علاقة حميمية، وخوفهما من أن يخبر والده بما شاهد.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على الأم المتهمة التي تجردت من مشاعر الأمومة، وعشيقها، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وشرحت التحريات، أن الأم المتهمة اعتادت على إقامة علاقة آثمة مع عشيقها فى منزلها، مستغلة غياب زوجها فى عمله، ويوم الواقعة، شاهد الطفل المجني عليه، والدته مع عشيقها في وضع مخل، حين دخل الغرفة، وشاهدهما، فخشيت الأم أن يبلغ والده بما شاهد، فاتفقت مع عشيقها على قتله.

وأكدت الام فى اعترافاتها أنها عذبت ابنها داخل غرفة نومها هي وعشيقها، وتناوبا ضربه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها انصرف العشيق من المنزل، فأجرت إتصالا بزوجها تخبره بوفاة ابنهما، بسبب سقوطه من أعلى سلالم العقار، إلا أن مفتش الصحة الذي حضر إلى المنزل، اشتبه فى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وهو الغموض الذي كشفته مباحث حلوان.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفل المجني عليه، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.