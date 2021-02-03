عاجل.. ضبط لبنانية وزوجها في واقعة سحل ربة منزل بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سيدة لبنانية وزوجها لاتهامهما بسحل جارتهما في الشارع بمنطقة الهرم، بسبب خلافات الجيرة، وذلك بالاشتراك مع صديقة الأولى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بتاريخ 29 يناير الماضي، بلاغا من ربة منزل مقيمة بشارع العطور بالطالبية البحرية، تتهم ربة منزل مقيمة بذات المنطقة «لبنانية الجنسية» وزوجها وصديقتها، بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات وسحجات، بسبب مشادة مع الأولى تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، فتدخل الثاني والثالثة، نتيجة وجود خلافات سابقة مع الثالثة حول إرث على العقار سكن المبلغة، وتدخل الثاني لعرض شراء المنزل لفصل المشكلة، ونشبت بينهم خلافات منذ ذلك الوقت.

وتمكنت الشرطة، من ضبط المتهمة الأولى اللبنانية الجنسية، واتهمت المبلغة بالتعدي عليها وجذبها من شعرها مما أدى لسقوطهما على النحو الذي جاء بمقطع فيديو جرى تداوله، وعقب ذلك تدخل زوجها لإنقاذها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.