إصابة ربة منزل فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بأسيوط

أُصيبت ربة منزل بحروق متفرقة فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزلها بقرية «الواسطى»، التابعة لمركز الفتح فى محافظة أسيوط، اليوم، وجرى نقلها لمستشفى المبرة لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بنشوب حريق بمنزل بقرية الواسطى دائرة المركز.

على الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدنى وبالمعاينة والفحص تبين انفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل مكون من دور أرضى فقط.

وأسفر الحادث عن إصابة «بياضه جمعه محمد سليمان»، 60 عامًا، ربة منزل، تم نقلها لمستشفى المبره كما أسفر الحادث عن احتراق محتويات المنزل وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخطار الشئون الاجتماعية لحصر التلفيات وصرف التعويض اللازم، وجرى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة أسيوط العديد من حوادث حريق الشقق السكنية، كان آخرها الشهر الماضى حيث تمكن فريق قوات الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من إنقاذ طفلين من الموت، في حريق اندلع بإحدى الشقق بشارع مصطفى عبدالرازق متفرع من شارع يسري راغب العمومي.