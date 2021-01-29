بسبب التدفئة.. مصرع ربة منزل وابنها وإصابة زوجها في قنا

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، اليوم الجمعة، وأصيب زوجها وابنها الثاني، بحالة اختناق، في أثناء التدفئة بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع مرضية حافظ حفني، 38 سنة، ونجلها عمار يسري عبدالمنعم، 11 سنة، وإصابة زوجها يسري عبدالمنعم، 48 سنة، ونجلها عمر، 3 سنوات، بحالة اختناق، في أثناء التدفئة بقرية الكرنك في مركز أبوتشت.

وكشفت تحريات المباحث، أن سبب الوفاة هو اختناق أفراد الأسرة وهم نائمون، في أثناء التدفئة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.