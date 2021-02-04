حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

يمتلك مواليد برج الجدي شخصية جادة صارمة وتعد أبرز العيوب التي تجعل شخصيتهم تبتعد عن المرح وحس الفكاهة.

وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجدي، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء والعمل يدفعك للقاء المخلصين وتجمعك بهم مشاعر صادقة خاصة في الحياة المهنية وزملاء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل الحب يساعدك على التعبير عن مشاعرك بتلقائية وقد تكون هناك أجواء رومانسية تسحرك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.