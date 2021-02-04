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جواهرجي يستولى على 30 مليون جنيه من المواطنين بحجة تشغيلها بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
02:40 ص | الخميس 04 فبراير 2021
مديرية أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها للقبض على «مستريح» في قليوب، استولى على أموال المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الذهب، بما يقارب الـ30 مليون جنيه، وفر هاربا خارج البلاد، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين، يبلغ عددهم 40 شخصا، يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم، بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.

وتشكل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «ن. ن»، 52 سنة، جواهرجي، استولى على قرابة 30 مليون جنيه من العديد من المواطنين، بحجة تشغيلها في الذهب، مقابل ارباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفعه الأرباح لهم، وبيعه المحل والمنزل، واصطحب أسرته وهرب للخارج، وتكثف الجهود للقبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق. 

 

 

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