عمرو أديب عن «مستريح المنيا»: مصر فيها فلوس كتير.. منين معرفش

ناشد الإعلامي عمرو أديب، البنوك المصرية بتخصيص صناديق، تُمكن الشعب المصري من المشاركة في المشروعات القومية التي تقوم القيادة السياسية بتدشينها من حين لآخر، حيث ذكر أنه يجب على المؤسسات المالية والبنوك عمل صناديق لبعض المشروعات مثل الطرق وتحلية المياه، وغيرها من المشروعات العملاقة والكبرى.

أديب يُناشد البنوك بتخصيص صناديق تُمكن الشعب من المشاركة في المشروعات

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «MBC مصر»، أنه يجب إشراك المواطنين في المشروعات التي تقام وتُشيد في مصر، «دخلوا الشعب كشريك في مشروعات التي تقام في وزارة الكهرباء، والبنوك بالمرة ترحم نفسها من الفوائد اللى مضطرة تدفعها للمواطنين الذين يدعون أموالهم في البنوك».

كل يوم نسمع على مستريح بمليارات

واستنكر الإعلامي، قضية «مستريح المنيا» الذي حصل على مبالغ مالية من المواطنين، تقدر بملايين الجنيهات بزعم توظيفها، حيث قال: «مصر فيها فلوس كتير منين معرفش ومش مهتم أعرف، وكل يوم نسمع على مستريح بمليارات والرقم المعلن بمحافظة المنيا إحدى محافظات الصعيد لمستريح واحد كبير».

المواطنون دفعوا أكثر من 30 مليار جنيه في أسبوع واحد

وأشار إلى أن المواطنين دفعوا أكثر من 30 مليار جنيه في أسبوع واحد بعد طرح شهادات استثمار قناة السويس، لافتًا إلى أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2020 بلغت 27 مليار جنيه.