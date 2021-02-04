حظك اليوم الخميس 4-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

من أسعد اللحظات التي يعيشها مولود برج القوس كسب الأموال ووقت إنفاقها، وفي الوقت ذاته فهو يتميز بالكرم الزائد والإنفاق على من حوله.

وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد لـ«الوطن» توقعات حظك اليوم لمواليد برج الجدي، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون يقظا وحذرا وأن تحترس من النصب والاحتيال ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعتني اليوم بصحتك وألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية نيكي ميناج، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.