بعد تعافيه بعام.. وفاة أول بريطاني أصيب بفيروس كورونا

قالت صحيفة دايلي إكسبرس البريطانية إن طالب جامعي، يبلغ من العمر 26 عاما يعتقد أنه كان أول بريطاني يصاب بفيروس كورونا المستجد في 2019، أثناء عمله في مدينة ووهان مكان ظهور الجائحة، قد عثر عليه ميتا في غرفة نومه في إقامته في جامعة بانجور بويلز في أكتوبر 2020، بعدما أبلغ زملاؤه عن اختفائه.

وأرجع سبب وفاة كونور ريد إلى فشل في الجهاز التنفسي حسبما أظهر التحقيق، ونقلت الصحيفة عن كبيرة الأطباء الشرعيين في شمال غرب ويلز، بعد تشريح الجثة، أنه حتى الآن يبدو أن سبب الوفاة يعود إلى فشل في الجهاز التنفسي ناتج عن تسمم بمزيج دوائي.

وقال والده إن العائلة ربما لن تعرف أبدًا الحقيقة بشأن وفاته، وأضاف عقب جنازة ابنه لصحيفة ديلي ميل إن الشرطة اعتقدت في البداية أن ابنه ضرب رأسه بعد سقوطه من كرسي، لكن تشريح الجثة ثبت أنه ذلك غير صحيح. فيما أكدت والدته أن ابنها توفى في جامعة بانجور حيث كان طالبا، ووصفت وفاته بأنها حادث مأساوي.

وتصدر كونور العناوين العام الماضي بعدما بات أول بريطاني يصاب بالفيروس أثناء عمله في مدرسة في ووهان في نوفمبر 2019 قبل أن يتعافى تماما من الفيروس، وغادر الصين متوجها إلى أستراليا قبل أن يعود إلى ويلز لدراسة اللغة الصينية في جامعة بانجور، واشتهر بيومياته عن الفيروس وحديثه عن الأعراض التي عانى منها خلال إصابته بالفيروس لمدة ثلاثة أسابيع ونصف.

وتسبب الفيروس حتى الآن بوفاة ما لا يقل عن 2 ونصف مليون شخص في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019. ويذكر أنه تم إعطاء أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، بعد أقل على شهرين من إطلاق أولى حملات التطعيم الجماعية في بداية ديسمبر.