الجامعات: اختبارات العملي عقب امتحانات التيرم الأول

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة، في الكشف عن جميع جداول امتحانات التيرم الأول، فضلا عن التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن الامتحانات ستكون حضوريا بجميع الكليات، وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مشيرة إلى أن اختبارات العملي للكليات التي لم تؤديها ستكون بعد امتحانات التيرم.

وكشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الكليات بدأت في الكشف عن جميع جداول امتحانات التيرم الأول للعام الجامعي الجاري، لافتا إلى أنها ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات العملي ستكون موعدها سواء في أثناء امتحانات التيرم أو بعد انتهائها، مشيرا إلى أن غالبية الكليات أنهت معظم هذه الامتحانات قبل قرار التأجيل للامتحانات.

وقال الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن هناك عدد من الكليات أنهت امتحانات العملي قبل قرار تعليق الدراسة و تأجيل الامتحانات، لافتا إلى أنها ستستكمل خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء امتحانات التيرم الأول.

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيناقش في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في السبت الثالث من الشهر الجاري، سيناريوهات الفصل الدراسي الثاني لمختلف الكليات، وكذلك الخريطة الزمنية.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيناقس أيضا خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من قبل الجامعات في أثناء عقد الامتحانات، وسيناريوهات انطلاق التيرم الثاني.