«الجامعات»: الكليات لها الحق في اختيار طريقة امتحانات التيرم الأول

بدأت الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، الكشف والإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، المزمع انطلاقها بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، 20 فبراير، على أن تكون الامتحانات وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم «التقليدي، وعن بعد».

وترك المجلس الأعلى للجامعات حرية تحديد نمط وآليات تنفيذ الامتحانات، وفقا لإمكانيات وقدرات الكليات والبنية التحتية.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات التيرم الأول مقرر أن تنطلق اعتبارا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من خلال توفير قاعات كبيرة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، وتحقيقا للتباعد الاجتماعي، والتشديد على توفير الأطقم الطبية والتمريض وتخصيص لجان للطلاب ذوي القدرات الخاصة، لافتا إلى أنه سيتم تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، بدءا من 17 من الشهر الجاري، والتشديد على إجراءات الكشف عليهم؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا قبل تسكينهم.

جامعة القاهرة: يحق لكل طالب اختيار نمط امتحانه وفقا لإمكانيات الكليات

وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إنه يحق لكل طالب الاختيار ما بين أداء الامتحان حضوريا في الجامعة أو بنظام «التعليم عن بعد» أونلاين، بشرط أن يكون ذلك متماشيا مع إمكانيات وقدرات الكلية التي تؤهلها لإجراء الاختبار، لافتا إلى أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور الخشت، منح للكليات صلاحيات تحديد آليات وأنماط تنفيذها في ضوء إمكانياتها .

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات التيرم الأول في الجامعة حضوريا بمختلف الكليات، ولكن آليات تنفيذها يكون وفقا لإمكانياتها، مؤكدا أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، ونظام التعليم الهجين الذي يدمج بين النظامين التقليدي والآخر «عن بعد».

وأشار الدكتور محمد حلمي الغر، أمين «الأعلى للجامعات الخاصة»، أن المجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منح الجامعات الخاصة حريةاختيار وتحديد آليات الامتحانات الخاصة بالتيرم الأول، بما يتناسب مع إمكانياتها وقدراتها التي تؤهلها لذلك، بما يتماشى مع منظومة التعليم الهجين .